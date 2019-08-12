Российская армия получила собственную мобильную связь

Локальную сеть можно создать за считанные минуты

Российская армия теперь может разворачивать собственную мобильную сеть – причем займет это считанные минуты. В бригадах управления Минобороны России появились роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами.

В составе подразделений - 10 автомобилей повышенной проходимости. На них установлена аппаратура, которая может наладить устойчивую сотовую связь в радиусе до 30-40 километров от передвижной вышки. Вышка, в свою очередь, подключается к сигналу федеральных операторов связи. Средствам связи не страшна влага, они выдерживают температуру от минус 20 до плюс 50 градусов и защищены системой шифрования.

Отмечается, что подобная технология поможет сформировать закрытые для противника зоны обмена информацией. Кроме того, с помощью таких комплексов можно быстро наладить надежную связь в зонах стихийных бедствий и в отдаленных районах. Мобильные комплексы быстро разворачиваются на месте и обеспечивают сотовой связью не только военных или спасателей, но и местное население.

В последнее время новые технологии связи активно внедряются в войсках. Недавно стало известно, что в армии появится собственный, "военный" интернет. Кроме того, внедряется автоматизированная система управления войсками, которая обеспечивает непрерывный обмен данными между командными пунктами и штабами, напоминают "Известия".