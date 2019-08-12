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29-летняя диджей Жанна Рассказова умерла при странных обстоятельствах

10:03
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Ее снимки украшали обложки мужских журналов

Знаменитая девушка-диджей Жанна Рассказова, чьи откровенные фотографии несколько лет назад поместили в журнале Playboy, скончалась в Москве.
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РЕН ТВ сообщает, что в воскресенье, 11 августа, Рассказовой стало плохо. Когда девушка потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь. Врачи не смогли спасти пациентку. 

По некоторым данным, диджей могла умереть от передозировки наркотиков. Причина и все обстоятельства произошедшего выясняются. 

Жанна Рассказова родилась в Киеве. Она увлекалась не только музыкой, но и серфингом, а также модой. В 2012 году ее признали девушкой месяца по версии журнала Playboy. 

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