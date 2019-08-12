29-летняя диджей Жанна Рассказова умерла при странных обстоятельствах

Ее снимки украшали обложки мужских журналов
Знаменитая девушка-диджей Жанна Рассказова, чьи откровенные фотографии несколько лет назад поместили в журнале Playboy, скончалась в Москве.
РЕН ТВ сообщает, что в воскресенье, 11 августа, Рассказовой стало плохо. Когда девушка потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь. Врачи не смогли спасти пациентку.
По некоторым данным, диджей могла умереть от передозировки наркотиков. Причина и все обстоятельства произошедшего выясняются.
Жанна Рассказова родилась в Киеве. Она увлекалась не только музыкой, но и серфингом, а также модой. В 2012 году ее признали девушкой месяца по версии журнала Playboy.
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