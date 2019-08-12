В жизни брошенной королем Воеводиной случилось "самое ужасное"

Это произошло из-за болезни сына

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала о тяжелой болезни, которую перенес ее сын от экс-короля Малайзии Мухаммада V.

Недавно у двухмесячного Леона возникла ушная инфекция. Малыш потерял аппетит, почти перестал спать и мог лишиться слуха. Воеводина написала в Instagram, что крохе пришлось дать большую дозу антибиотиков. "Для каждого родителя самое ужасное - это когда их близкие заболевают", - отметила "Мисс Москва-2015".

Она также написала, что из-за болезни Лео ее семья отменила поездку в Испанию. Ребенку нельзя летать в течение трех-четырех месяцев, пока его организм полностью не восстановится.

Оксана Воеводина поблагодарила подписчиков за поддержку и спросила, бывали ли у их детей подобные болезни. Еще она поинтересовалась, в каком возрасте ребенку безопасно отправляться в путешествия.

Ранее СМИ сообщили о разводе Оксаны Воеводиной и Мухаммада V, который с недавних пор стал султаном одного из штатов в Малайзии. Они были женаты девять месяцев. Адвокат экс-короля намекнул на то, что россиянка могла забеременеть от другого мужчины. Воеводина не комментирует слухи о разводе.