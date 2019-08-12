Проверка на прочность: погода испытает россиян морозом и жарой

К осени природа решила напомнить о лете

Погода в российских регионах в августе решила продемонстрировать все свои возможности. На севере Архангельской области и востоке Карелии настанет осень: ночью температура опустится до 2 градусов мороза. Хотя днем еще воздух будет прогреваться до 15-17 тепла.

Москвичей такими температурами не удивишь – почти такая погода была в столице в июле и начале августа. Так что, для контраста, природа решила порадовать Москву жарой. 12 августа в столичном регионе 22 градуса тепла, 13 августа - 23-25 градусов, 14-го - до +26 градусов, 15 августа - 19-24 выше нуля. В пятницу облачно с прояснениями, до 23 градусов тепла.

На юге России, в Ростовской области и Краснодарском крае – от 29 до 35-36 градусов выше ноля. А на курортах Крыма и в Сочи – около 30 градусов.

Вернется к летней норме после 30-градусной жары погода на южном Урале. В Челябинской области днем от 23 до 25 градусов. Примерно такая же погода - на юге Западной Сибири, в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, в Алтайском крае, пишет "Российская газета".