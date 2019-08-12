"Ядовитый туман наступает": загадочное отравление напугало британцев

Жители жалуются на удушье и резь в глазах

Загадочное происшествие в Великобритании — на одном из пляжей Южного побережья несколько человек отравились неизвестным веществом. На место тут же прибыли медики и полиция. Выяснилось, что такие ЧП в этих местах уже случались. Пробы воздуха и воды ясности в картину не внесли.

Небольшой приморский город Уэртинг на юге Англии: курортное местечко с идиллическими пейзажами и тихими улочками. Здесь не привыкли к громким происшествиям и вниманию прессы. И вдруг Уэртинг оказался в центре внимания не только местных, но и зарубежных СМИ. Виной тому - таинственное происшествие на пляже. Несколько отдыхающих пожаловались на резь в глазах и рвоту. На ноги тут же подняли полицию, спасателей, аварийные службы. Место происшествия оцепили. Рассказы очевидцев напоминают детективную историю.

"Я почувствовала что-то вроде сильного зуда в глазах. К нам подошли сотрудники полиции и сказали немедленно покинуть пляж. Они были в специальных костюмах и защитных масках. Мне показалось, ситуация серьёзная. Как будто произошёл выброс каких-то ядовитых веществ в воздух", - рассказывает очевидец.

Всех отдыхающих оперативно эвакуировали с пляжа. Двоих доставили в больницу. Остальным велели вернуться домой, хорошенько промыть глаза, принять душ и постирать одежду, а также сидеть по домам, плотно закрыв окна и двери. Через несколько часов оцепление сняли, но расследование продолжается. Что это было, так и остается загадкой. Во всяком случае, для жителей города. Полиция информирует население скупо. Говорит лишь о неких "опасных веществах", обнаруженных на пляже.

"Мы рассматриваем несколько версий происшествия. Все они расследуются самым тщательным образом. Мы обнародуем новые данные, как только у нас появится такая возможность", - говорится в заявлении полиции.

У местных жителей - дежавю. Два года назад подобные новости они уже слышали. Тогда ЧП случилось по соседству, в городе Истборн. Пляж накрыло токсичное облако, которое, как говорят очевидцы, пришло с моря и пахло хлором. Медицинская помощь понадобилась полутора сотням человек. Симптомы похожие - затрудненное дыхание, боль в горле, глазах и другие признаки отравления. Загадочное облако пришло с Ла-Манша. Возможной причиной называли утечку ядовитых веществ с какого-то судна, не исключено, что в результате кораблекрушения. Обломков так и не нашли. Теперь твиттер пестрит встревоженными сообщениями.

"Эй, ядовитый туман снова наступает! Неужели неясно: если мы продолжим загрязнять планету, зуд в глазах и боль в горле станут наименьшими из наших проблем", - пишет пользовательница iam_hilder.

И тогда, и сейчас в пробах воздуха ничего подозрительного не нашли. Правда, вспомнили, что по другую сторону Ла-Манша стоят французские химзаводы. На одном из них однажды уже была утечка. Тогда англичане видели газовое облако и чувствовали неприятный запах. Так что версий много. Жителям Уэртинга не остается ничего другого, как теряться в догадках и ждать новостей от полиции.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".