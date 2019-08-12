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Ближе к природе: восемь экотроп под Санкт-Петербургом

12:02
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Они находятся в часе езды от города

Необыкновенный Тосненский водопад, возникший вопреки законам физики, знаменитая Линдуловская роща с корабельными лесами, а еще звери и птицы, которых можно увидеть только в Красной книге и Ленинградской области. Восемь экологических троп всего в часе пути от Санкт-Петербурга открыты для туристов.

Этот водопад на реке Тосна называют настоящим чудом природы. Вопреки законам физики он возник на равнине, и под напором воды каждый год поднимается все выше по течению. 

Это уменьшенная копия знаменитого Ниагарского водопада и по форме и по возрасту. В известняковых плитах геологи до сир пор находят окаменелости древних пород, иногда даже с останками доисторических животных. Погулять босиком там, где когда-то, возможно, бродили мамонты - любимое развлечение туристов. Такие увлекательные экскурсии по необычным местам становятся все более популярными у любителей отдыха на природе.

Деревянная тропинка уводит вглубь самого топкого болота Ленинградской области. Ее сделали специально для тех, кто хотел бы понаблюдать за живой природой, но не отваживается отправляться в опасное и сложное путешествие по трясине. Теперь  совершенно безопасно люди могут увидеть гнездование серой цапли, а если очень повезет, то и выход лосей.

Линдуловская роща — рукотворный лес, задуманный еще Петром I. Император велел высадить лиственницы для корабельных мачт. Такие деревья никогда не росли в этих широтах, семена привезли из Архангельской области. Посеяли, как сумели. За века в этом месте сформировался совершенно особый микроклимат, и в местную речку стали приходить на нерест морские рыбы: атлантический лосось и балтийская минога.

Такие подготовленные маршруты пользуются у людей большой популярностью, говорят лесные инспекторы. Туристы с удовольствием изучают информационные стенды, как в увлекательном квесте, следуют указателям.

Всего в Ленинградской области сейчас работают восемь экологических маршрутов и скоро появятся новые. Ведь все больше людей хотят выезжать за город не просто на шашлыки, а чтобы по-настоящему узнать и понять природу. 

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра". Ленинградская область. 

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Тосненский водопад
Тосненский водопад
Линдуловская роща с корабельными лесами
Линдуловская роща с корабельными лесами
Тосненский водопад
Тосненский водопад
Тосненский водопад
Тосненский водопад
Линдуловская роща с корабельными лесами
Линдуловская роща с корабельными лесами
Линдуловская роща с корабельными лесами
Линдуловская роща с корабельными лесами
Линдуловская роща с корабельными лесами
Линдуловская роща с корабельными лесами
Линдуловская роща с корабельными лесами
Линдуловская роща с корабельными лесами
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