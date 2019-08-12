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Бердымухамедов купит все "Аурусы"

11:42
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Российский лимузин впечатлил президента Туркмении

Сотрудничество в сферах безопасности, энергетики, инвестиций и цифровых технологий обсуждают сегодня на 1-ом Каспийском экономическом форуме в Туркмении. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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Российскую делегацию возглавляет Дмитрий Медведев. Также в работе площадки принимают участие главы правительств Ирана, Казахстана, Азербайджана, Болгарии и Узбекистана. В ходе своего выступления на форуме Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время Россия ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Подписание документа стало историческим событием, подтвердило желание сторон находить взаимовыгодные решения и в равной мере разделять право на использование природных богатств Каспия. По словам Медведева, активно растут объёмы взаимной торговли. Развивается транспортная инфраструктура. Особое внимание уделяется программам оздоровления акваторий. 

"Мы выделили деньги на ближайшие годы - там порядка 200 миллиардов рублей для того, чтобы всеми этими проектами заниматься. Конечно, мы рассчитываем на то, что эти наши усилия также будут вкладом в нашу общую копилку по развитию Каспийского бассейна, поскольку здесь мы все связаны едиными экологическими требованиями. Ну и конечно, мы тоже будем вносить в реализацию этих задач свой  посильный вклад", - заявил Дмитрий Медведев.

Перед началом форума, Дмитрий Медведев встретился с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Глава нашего правительства представил новый российский автомобиль "Аурус Сенат". Лидер Туркмении оценил его качество и заявил, что готов купить всю линейку автомобилей "Аурус". Дмитрий Медведев ответил, что заявка принята.

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