Выдающиеся способности Маркл вызвали зависть у Миддлтон

Герцогини меряются интеллектом

Автор книги "Меган - голливудская принцесса" выразил мнение, что Кейт Миддлтон завидует герцогине Сассекской из-за ее выдающихся лингвистических способностей.

Писатель и знаток королевской семьи Эндрю Мортон напомнил, что Меган Маркл хорошо владеет испанским языком. Она начала изучать его в 2002 году, когда училась в вузе. Языковые навыки экс-актриса развила во время шестинедельной стажировки в американском посольстве в Буэнос-Айресе. К тому же Маркл прослушала курс лекций в Мадриде.

Также известно, что жена принца Гарри шесть лет учила французских язык. По некоторым данным, на отдыхе в Ницце она блеснула перед супругом своими лингвистическими талантами.

Между тем Кейт Миддлтон плохо дается изучение иностранных языков, пишет портал 7days.ru. Живя в Иордании, она пыталась заговорить на арабском, а во время учебы во Флоренции она зубрила итальянский, но особых успехов не добилась.

"Мне нужно позаботиться о том, чтобы мои дети в изучении языков были лучше, чем я. Это моя цель", - однажды заявила герцогиня Кембриджская. Ее старший сын Джордж и дочь Шарлотта учат испанский язык, а младшему сыну Лео еще предстоит освоить английский.