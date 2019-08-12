Стильная 13-летняя дочь Джоли и Питта произвела фурор

Шайло удается поддерживать имидж

Наряды 13-летней дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта – Шайло – заслужили похвалу стилистов. Эксперты отмечают, что модница поддерживает неповторимый имидж, она уже знает, что ей подходит.

Шайло, как отмечается, унаследовала от звездной матери одну привычку: несмотря на то, что девушка может себе позволить менять наряды хоть каждый день, подолгу носит понравившиеся ей вещи. Так, недавно папарацци сфотографировали ее в удлиненных шортах Versace. Причем Шайло попадалась на глаза фотографам в течение нескольких дней – и в тех же самых шортах.

Как пишет издание Hollywood Life, свой стиль Шайло вырабатывала годами: девушка постоянно была в центре внимания журналистов, так что они имели возможность наблюдать за изменениями. Хотя как раз изменений особых и не происходило – привязанность Шайло к шортам, костюмам и другой "мальчиковой" одежде как была, так и осталась.

Шайло не изменяет себе даже в тех случаях, когда ее звездные мать и отец облачаются в вечернее платье и смокинг. Дочь Джоли и Питта выходила с родителями на красную дорожку фестивалей в довольно экстравагантном виде. Лишь однажды она надела темный костюм.

В июне стало известно, что Шайло готовится к операции по смене пола. Как сообщалось, дочь Джоли и Питта начала принимать гормональные таблетки еще год назад. Инсайдеры утверждают, что звездные родители решение дочери поддерживают.