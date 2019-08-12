Россияне рекордно снизили свои траты на продукты

За месяц средний чек уменьшился почти на 2%

Самым низким с лета 2018 года оказался средний чек похода в магазин в России в июле. По сравнению с прошлым месяцем он уменьшился на 10 рублей – или на 1,8%. Как выяснили эксперты холдинга "Ромир", в июле жители России тратили на продукты за один поход в среднем 546 рублей. В августе прошлого года этот показатель был равен 537 рублям.

По мнению экспертов, снижение расходов имеет, в первую очередь, сезонный характер. Овощи и фрукты сейчас подешевели, кроме того, дачники собирают урожаи на собственных участках.

"За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств", - рассказал президент "Ромира" Андрей Милехин.

Как отмечается, в Москве средний чек в июле увеличился на 0,1% по сравнению с июлем - до 707 рублей. Однако в годовом выражении показатель снизился на 1,9%. В Санкт-Петербурге чек по сравнению с июлем уменьшился на 0,9% - до 698 рублей. Однако по сравнению с июлем прошлого года он вырос на 1,7%, передает РИА Новости.