ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне рекордно снизили свои траты на продукты

11:54
  • понедельник
  • 12 августа 2019

За месяц средний чек уменьшился почти на 2%

Самым низким с лета 2018 года оказался средний чек похода в магазин в России в июле. По сравнению с прошлым месяцем он уменьшился на 10 рублей – или на 1,8%. Как выяснили эксперты холдинга "Ромир", в июле жители России тратили на продукты за один поход в среднем 546 рублей. В августе прошлого года этот показатель был равен 537 рублям.
Какие продукты подорожали в России

По мнению экспертов, снижение расходов имеет, в первую очередь, сезонный характер. Овощи и фрукты сейчас подешевели, кроме того, дачники собирают урожаи на собственных участках.

"За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств", - рассказал президент "Ромира" Андрей Милехин.

Как отмечается, в Москве средний чек в июле увеличился на 0,1% по сравнению с июлем - до 707 рублей. Однако в годовом выражении показатель снизился на 1,9%. В Санкт-Петербурге чек по сравнению с июлем уменьшился на 0,9% - до 698 рублей. Однако по сравнению с июлем прошлого года он вырос на 1,7%, передает РИА Новости.

Читайте также:
Главное сегодня
Покупатель в продуктовом магазине
Покупатель в продуктовом магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.