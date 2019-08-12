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Тело мужчины 4 месяца пролежало в чехле для сноуборда

11:53
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Мумию спрятали в гараже

Тело мужчины, скончавшегося около четырех месяцев назад, обнаружили в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы.  
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Вечером 11 августа женщина, арендующая гараж для хранения вещей, нашла в своем боксе чехол для сноуборда. Этот предмет показался ей странным, поэтому она вызвала полицейских. 

Стражи порядка извлекли из чехла мумифицированное тело мужчины, который умер в апреле. Как пишет "Московский комсомолец", личность погибшего и обстоятельства его смерти выясняются. Каким образом труп оказался в гараже, не уточняется. 

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