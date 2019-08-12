Семья устроила балаган из допроса Порошенко

Дети экс-президента пришли на митинг в его защиту

230 тысяч человек эмигрировали из Украины за последний год. Это данные Госстата страны. Уезжают от безработицы, бедности и беспредела радикалов. В городе Хмельницкий националисты вышли на новый уровень: пытаются контролировать, как горожане одеваются. Тем временем в Киеве допрашивают Петра Порошенко.

У дверей Государственного бюро расследований встретились противники и сторонники Петра Порошенко. Экс-президент прибыл на допрос. На него заведено больше десятка уголовных дел. С трудом он пробирается в здание. Активисты пытаются друг друга перекричать.

Поддержать Петра Порошенко пришли его дети — сын Михаил, а также дочери Саша и Женя стоят с плакатами. Пользователи социальных сетей уже успели пошутить, что кроссовки наследника выглядят слишком уж демократично. Украинская мода в последнее время выглядит особенно.

В Хмельницком националисты диктуют, как одеваться горожанам. Радикалам не понравилось, что на рубашке посетителя кафе нашит российский флаг. Мужчина объясняет крепким молодчика, что купил рубашку в Испании во время отпуска, и никакого политического подтекста в ней нет.

Националисты предлагают неугодным покинуть страну, но, похоже, им невдомек, что тем самым они делают хуже сами себе. Трудовая миграция населения и так достигла катастрофических значений и это сильной ударяет по экономике Украины.

Когда мигранты окончательно осядут за рубежом, перевезут туда свои семьи и перестанут посылать деньги, то средств на поддержание инфраструктуры страны, рассчитанной на 50 миллионов человек, может не хватить. Эту проблему экономисты и социологи отмечают уже давно. По данным Госстата, сейчас на Украине проживают 42 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом численность населения уменьшилось на 230 тысяч. Но даже эти данные многие считают чересчур завышенными. Перепись населения не проводилась уже почти 20 лет. Но знать правду невыгодно украинским властям. Придется радикально пересчитать бюджет, повысить и без того грабительские тарифы и налоги для граждан. К тому же изменятся условия получения кредитов МВФ, которые, по сути, и удерживают экономику Украины на плаву.

"Внешнее финансирование, наверное, пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нас будут реструктуризировать, важная задача добиться какой-то реструктуризации долга для новой власти. Пока это будут, страна будут справляться. Если новая команда начнет, продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то, наверно, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее", - рассуждает директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Команда Зе всеми силами пытается найти деньги на преобразования. Зеленский собирается снять мораторий на продажу земель уже в следующем году. На этом настаивают в МВФ. Большинство, которое получил новый президент в Верховной Раде, очевидно, поможет быстро протащить законопроект. В таком случае, опасаются аналитики, украинские земли могут оказаться в руках спекулянтов и крупных международных холдингов.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".