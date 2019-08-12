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Беременна от молодого любовника? Ани Лорак сделала интригующее заявление

12:20
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Поклонники взбудоражены

40-летняя украинская певица Ани Лорак выложила в Instagram совместное фото с дочерью и поделилась своими размышлениями о безусловной любви. 
Ани Лорак с новым возлюбленным показали нежность на людях

"Любая мама скажет вам, что материнство само по себе является вызовом, который навсегда меняет тебя. И только так ты можешь познать истинную любовь - безусловную. Только так можно по-настоящему понять, что значит отдавать и получать взамен", - написала артистка под снимком, на котором 8-летняя София прижимается к маме и счастливо улыбается. 

Отцом девочки стал турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, с которым Ани Лорак развелась в начале этого года. Девочка учится в элитном колледже в Москве. Вероятно, София уже познакомилась с новым возлюбленным мамы - 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. 

Интернет-пользователи выразили мнение, что София больше похожа на отца, чем на мать. Некоторые фанаты восприняли пост Лорак как намек на ее новую беременность. Они ждут, что бурная любовь певицы и молодого продюсера в скором времени даст свои плоды. 

- Пора бы и сыночка. 

- Вы беременны. 

- Всех так интересует беременность Каролины, вроде она рожать планирует им малыша, а не себе и своему избраннику.

- Дочь турчанка вышла. 

- Как же вас украшает любовь, прям не узнать.

- Такие любимые карамельки. 

Ранее в Сети выложили видео, на котором Егор Глеб наблюдает за поющей Лорак, стоя за кулисами во время выступления. "Малышка под присмотром", - таким образом подписали опубликованные кадры.

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Видео: Егор Глеб наблюдает за поющей Лорак

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