Беременна от молодого любовника? Ани Лорак сделала интригующее заявление

Поклонники взбудоражены

40-летняя украинская певица Ани Лорак выложила в Instagram совместное фото с дочерью и поделилась своими размышлениями о безусловной любви.

"Любая мама скажет вам, что материнство само по себе является вызовом, который навсегда меняет тебя. И только так ты можешь познать истинную любовь - безусловную. Только так можно по-настоящему понять, что значит отдавать и получать взамен", - написала артистка под снимком, на котором 8-летняя София прижимается к маме и счастливо улыбается.

Отцом девочки стал турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, с которым Ани Лорак развелась в начале этого года. Девочка учится в элитном колледже в Москве. Вероятно, София уже познакомилась с новым возлюбленным мамы - 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

Интернет-пользователи выразили мнение, что София больше похожа на отца, чем на мать. Некоторые фанаты восприняли пост Лорак как намек на ее новую беременность. Они ждут, что бурная любовь певицы и молодого продюсера в скором времени даст свои плоды.

- Пора бы и сыночка.

- Вы беременны.

- Всех так интересует беременность Каролины, вроде она рожать планирует им малыша, а не себе и своему избраннику.

- Дочь турчанка вышла.

- Как же вас украшает любовь, прям не узнать.

- Такие любимые карамельки.

Ранее в Сети выложили видео, на котором Егор Глеб наблюдает за поющей Лорак, стоя за кулисами во время выступления. "Малышка под присмотром", - таким образом подписали опубликованные кадры.

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Видео: Егор Глеб наблюдает за поющей Лорак