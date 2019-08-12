Фестиваль дружбы "День Индии" продлили до 13 августа

Коррективы внесла непогода

Фестиваль дружбы "День Индии" в парке "Сокольники" продлен до 13 августа, сообщили в пресс-службе организации. Решение связано с погодными условиями в столице.

"День Индии" проходит в Москве уже в шестой раз. Он приурочен к празднованию Дня независимости Индии и 150-летию Махатмы Ганди.

Ранее сообщалось, что более 150 компаний привезли на фестиваль индийские товары - натуральную аюрведическую косметику, масла и благовонья, средства для здоровья, кашемировые и шелковые шали и палантины, украшения в стиле этно, камни и серебро. На празднике также можно посетить различные мастер-классы.