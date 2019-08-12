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В Москве появился онлайн-навигатор социальных учреждений

12:29
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Пока на карту нанесено 350 адресов

В Москве появился новый удобный сервис — навигатор социальных услуг. На интерактивной онлайн-карте москвичи могут найти ближайшую организацию, где можно получить необходимую социальную услугу. Навигатор доступен на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города.

На карту нанесено более 350 адресов — все московские центры занятости, службы юридической и психологической помощи, службы медиации (помощи в урегулировании семейных конфликтов) и комнаты прохлады. Кроме того, москвичи смогут сразу в сервисе узнать контакты, часы работы учреждений, а также дополнительную информацию об услугах.

В будущем список расширится за счет социальных сервисов, которые предоставляют некоммерческие организации и фонды, получившие московские или президентские гранты. Кроме того, на карте появится блок с услугами для пенсионеров и участников проекта "Московское долголетие".

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