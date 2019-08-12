Подожгли и убежали: 5-летняя девочка в реанимации после игр с друзьями

По словам родственников, поджигатели раскаиваются

Трагический инцидент произошел в одном из дворов Новокузнецка. Дети играли во дворе. Как установили позже следователи, две подружки – пяти и одиннадцати лет – кружились, взявшись за руки. Третья, 9-летняя девочка, стояла рядом и играла с зажигалкой.

В какой-то момент она подошла слишком близко к подружкам, и пламя от зажигалки перекинулось на платье ребенка. Старшие девочки, увидев, что малышка горит, испугались и убежали.

Обгоревшей девочке удалось добраться до калитки своего дома, где ее заметил брат. Он позвал отца, а тот уже вызвал скорую помощь. Ребенка доставили в больницу с сильными ожогами – по данным врачей, у девочки обгорело 80% тела. Состояние ребенка тяжелое, врачи борются за его жизнь. В СКР по Кемеровской области выясняют обстоятельства происшедшего.

Как сообщает Life, сестры из Новокузнецка переживают и корят себя за то, что подожгли зажигалкой пятилетнюю подружку. В то же время, родственница пострадавшей заявляет, что инцидент был неслучайным, девочки специально подожгли малышку.