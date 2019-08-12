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"Словно куколка": звезда "Уральских пельменей" в прозрачном платье вызвала фурор

13:18
  • понедельник
  • 12 августа 2019

У артистки и ее фанатов зашкаливают эмоции

36-летняя актриса Юлия Михалкова восхитила поклонников изящным платьем и высоко оценила уровень своей эмоциональности. 

Звезда "Уральских пельменей" спросила подписчиков, насколько они эмоциональны по шкале от 1 до 10. "Мне кажется, я все десять. Пятьдесят оттенков эмоций. И знаете, мне это нравится. Важно уметь вовремя обуздать свои эмоции", - написала Михалкова.

При этом она выложила фото в полупрозрачном платье в горошек, от которого многие подписчицы пришли в неописуемый восторг. Фанаты попытались узнать у актрисы имя модельера и поделились размышлениями о собственной эмоциональности. Оказалось, что среди фолловеров Юлии очень много эмоциональных людей. 

- Платье - космос, Юлечка, в этом платье ты как-то особенно хороша, оно тебе очень идет, прям цветешь в нем и сияешь!

- Юлия, у вас такой make up, что и не узнать. 

- На Гурченко похожа чем-то...

- Воздушная. 

- Словно куколка живая - и красива, и родная. 

Ранее Юлия Михалкова попросила поклонников помочь ей с изучением английского языка. "Хочется усовершенствовать свои знания", - обратилась она к подписчикам. 

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