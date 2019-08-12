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"Будем ловить": бойцы "Азова" объявили охоту на Порошенко

13:10
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Радикалы заявили, что экс-президент от них не спрячется

Пост с угрозами и видеообращение к Петру Порошенко записали бывшие бойцы батальона "Азов". Экс-президента обещают отловить и отправить за решетку. Радикалы недовольны медлительностью нового президента Владимира Зеленского - который обещал наказать предшественника за его преступления, но никак этого не сделает.
Киев не собирается идти на поводу у сторонников батальона "Азов"

Бывшие бойцы батальона "Азов" Олег Толмачев, Дмитрий Кухарчук и Никита Макеев заявили, что Порошенко "торгует телеканалами" и "разграбил оборонку". "Неприкосновенность вас не спасет. Будем вас ловить во всех уголках нашей прекрасной страны. Прячьтесь, как вы это привыкли делать. Но от нас не спрячетесь", — пригрозили радикалы.

Батальон "Азов" финансировался из частных источников и участвовал в силовой операции в Донбассе. В России против его бойцов возбуждено несколько уголовных дел – в том числе о похищении людей, истязании и применении запрещенных методов ведения войны, напоминают "Известия".

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко в Незалежной и даже за рубежом возбуждено, по разным данным, от 11 до 14 уголовных дел. Однако сам Порошенко и его сторонники утверждают, что политик фигурирует в них лишь в качестве свидетеля.

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