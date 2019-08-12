ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Удирающий от града яиц Порошенко попал на видео

13:12
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Экс-президента атаковали после допроса

В Киеве завершился допрос экс-президента Украины. Петр Порошенко пробыл в здании Государственного бюро расследований два часа. После допроса общаться с прессой он не захотел.

"Будем ловить": бойцы "Азова" объявили охоту на Порошенко
Порошенко наживался, отправляя украинцев на войну

На выходе из здания украинского президента попытались закидать яйцами. Неизвестные кинули несколько штук в сторону Порошенко, однако в самого политика не попали. Жертвами "яичной" атаки стали его сторонники, журналисты и сотрудники полиции. Видео публикует ТВЦ.RU.

После инцидента Петр Порошенко поспешил удалиться. Кто бросал яйца в бывшего лидера – неизвестно.

Петра Порошенко допрашивали в ГБР по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Адвокаты политика заявили, что он дал "исчерпывающие ответы". Всего на Украине на Порошенко заведено несколько уголовных дел.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.