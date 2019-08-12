Удирающий от града яиц Порошенко попал на видео

Экс-президента атаковали после допроса

В Киеве завершился допрос экс-президента Украины. Петр Порошенко пробыл в здании Государственного бюро расследований два часа. После допроса общаться с прессой он не захотел.

На выходе из здания украинского президента попытались закидать яйцами. Неизвестные кинули несколько штук в сторону Порошенко, однако в самого политика не попали. Жертвами "яичной" атаки стали его сторонники, журналисты и сотрудники полиции. Видео публикует ТВЦ.RU.

После инцидента Петр Порошенко поспешил удалиться. Кто бросал яйца в бывшего лидера – неизвестно.

Петра Порошенко допрашивали в ГБР по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Адвокаты политика заявили, что он дал "исчерпывающие ответы". Всего на Украине на Порошенко заведено несколько уголовных дел.