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Россиян предупредили об опасных кредитах

13:38
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Не рекомендуют оформлять в залог недвижимость или автомобиль

Роспотребнадзор не рекомендует россиянам брать кредиты в иностранной валюте. Эксперты признают, что ставки по этим кредитам гораздо ниже, чем по рублевым. Однако граждане, получающие зарплату в рублях, могут серьезно пострадать от колебаний курса.
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Так же рискованно брать кредит с плавающей ставкой. Проценты изначально будут ниже. Но, если вдруг финансовая система окажется в кризисе, ставка резко возрастет.

Самые высокие риски, по данным Роспотребнадзора, при использовании экспресс-кредита. Банк принимает решение о его выдаче почти сразу, с минимальным пакетом документов. Но зато и ставка по этому займу высока.

Потенциально опасны для заемщика, по мнению специалистов, кредиты, выдаваемые под залог приобретаемой недвижимости или автомобиля. Займы, выдаваемые без залога, называются потребительскими. Но и здесь есть свои минусы – их выдают на меньший срок и под более высокие проценты, передает РИА Новости.

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