Пугачева снялась в образе задорной школьницы

Поклонники в восторге

70-летняя певица Алла Пугачева поразила поклонников своим оригинальным нарядом, похожим на школьный фартук.

Народная артистка СССР опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в оригинальном платье, крупных очках и молодежной обуви.

Артистка задорно улыбается, а руки ее спрятаны в карманы, как будто она только что совершила какую-то шалость. "А жизнь продолжается. Живем дальше", - написала Пугачева.

За считанные минуты после публикации фото собрало свыше 50 тысяч отметок "Нравится". Снимок "лайкнули" в том числе известные люди, среди которых композитор Игорь Крутой и певица Светлана Лобода.

- Супер, шкодная!

- Забавный у вас костюмчик.

- Наша рыжая бестия.

- Я обожаю и восхищаюсь Вашим стилем.

- Алла Борисовна, супер выглядите!

Сейчас Пугачева вместе с семьей отдыхает в Юрмале. Она встречается с друзьями, ходит на концерты и проводит время с родными. Многие поклонники и журналисты отметили, что за время отдыха на море артистка посвежела и помолодела.