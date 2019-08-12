После скандала в Гатчине россиянам объяснили, как крестить детей

Крещение для ребенка в любом случае – стресс

Детей от одного до двух лет лучше крестить не погружением в воду, а обливанием, считает иеромонах Макарий (Маркиш). Священнослужитель прокомментировал нашумевшее видео, на кадрах которого обряд совершает священник в Гатчине.

"В Церкви принято крестить младенца примерно с шести недель – в таком возрасте он не может сопротивляться и вообще отключен от внешнего мира. Поэтому крестить таких деток – одно удовольствие. А вот возрастной промежуток примерно между шестью месяцами до 2,5 лет – сплошное мучение и садизм, говорю по своему большому опыту", - заявил иеромонах Макарий. По словам священнослужителя, он крестит детей такого возраста обливанием.

Иеромонах отметил, что детей лучше крестить либо в шесть месяцев - либо уже в сознательном возрасте, когда они начинают говорить. Что же касается игумена Фотия из Гатчины, то он в своем праве совершать крещение так, как считает сам. "В чужой монастырь со своим уставом не ходят", - напомнил известно правило Макарий. Он отметил, что в Церкви нет четко прописанных правил совершения крещения, каждый священник действует на свое усмотрение.

Напомним, в соцсетях обсуждают видео, на котором игумен Фотий при крещении ребенка с силой окунает его в воду с головой. При этом мальчик кричит, а мать пытается забрать малыша у священнослужителя. Пользователи соцсетей возмутились, а игумена Фотия отстранили от служения, передает РИА Новости.