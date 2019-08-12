Глава Крыма доложил Путину об успехах региона

За пять лет развитие полуострова заметно ускорилось

Рост туристического потока, крупные инфраструктурные проекты, строительство и реконструкция социальных объектов. За пять лет, которые прошли с момента воссоединения Крыма с Россией, его развитие заметно ускорилось. Об этом Владимиру Путину рассказал глава республики Сергей Аксёнов. Президент провёл с ним рабочую встречу в Крыму, передает "ТВ Центр".

Аксёнов отметил значительный рост бюджета. В 14-ом году он составлял 18 миллиардов рублей. Сегодня - 54. Самая значительная часть этих средств тратится на развитие медицины, образования и культуры. Отремонтированы более половины всех школ и детских садов, и 40% поликлиник и больниц. Построен Крымский мост. Теперь почти все отдыхающие пользуются этой дорогой, чтобы попасть на полуостров.

Аксенов: "Благодаря этому у нас сегодня заполняемость наших крымских здравниц — 80% в среднем, в некоторых регионах 90% . Работаем над тем, чтобы сделать загрузку здравниц круглогодичной, разрабатывается совместно с правительством Российской Федерации ряд федеральных программ, которые включают в себя в том числе реконструкцию набережной, прибрежной инфраструктуры, подъездных дорог, поликлиник, учреждений здравоохранения и образования. Мы видим, что благодаря двум электростанциям, которые ввели в эксплуатацию вы лично, мы сегодня имеем профицит по электроэнергии, мощности. И энергомост позволяют нам в общем получить до 1800 мегаватт".

Путин: "А потребление?"

Аксенов: "1100 сегодня пиковое".

Путин: "Значит, 700 – это…"

Аксенов: "Практически в резерве мы имеем. До этого у нас были проблемы с техприсоединениями, подключением новых объектов к электроэнергии, к источникам. Сегодня этот вопрос снят с повестки дня".