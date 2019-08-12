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Бывший муж Началовой требует у полиции миллионы

14:48
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Футболист пострадал из-за волокиты и ошибок следствия

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА, а также экс-супруг покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин потребовал у МВД России возмещения морального ущерба в размере 47,3 миллиона рублей.

Соответствующий иск он направил в Замоскворецкий суд Москвы. Все дело в том, что из-за ошибок или бездействия следствия Алдонин не смог вернуть свои деньги, которые пропали в банке "Замоскворецкий", когда у него отобрали лицензию, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на "Ъ".

Летом 2013 года футболист направил в банк 1,5 миллиона долларов, но эти деньги в результате не дошли – злоумышленникам удалось вывести средства спортсмена. За пять лет расследование уголовного дела не сдвинулось, а мошенники смогли украсить деньги. Теперь Алдонин требует компенсации.

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