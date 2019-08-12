К проекту "Субботы московского школьника" может подключиться РАН

Перед учениками откроется новая возможность

Российская академия наук (РАН) может стать площадкой проекта "Субботы московского школьника".

"С этого года наши ребята ходят в научные организации, и мы сейчас с РАН договариваемся о том, чтобы можно было ходить в саму РАН и организации, так или иначе связанные с этой деятельностью", - заявил куратор проекта, начальник управления координации научных исследований департамента образования и науки Москвы Александр Тверской.

Проект "Субботы московского школьника" работает в столице с 2013 года, передает ТВЦ.RU. С момента запуска в нем приняли участие более 900 тысяч человек. Организаторы провели более 20 тысяч активностей при участии вузов, колледжей, музеев и других организаций.