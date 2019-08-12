Собянин: за год московские музеи посетили 23 миллиона человек

Это рекорд

23 миллиона человек посетили столичные музеи в прошлом году. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с представителями музейного сообщества, передает "ТВ Центр".

Это рекордный показатель. По словам мэра Москвы, посещаемость растёт благодаря реставрации помещений, появлению новых технических возможностей и социальным проектам.

"Немаловажно было и то, что мы приняли решение бесплатного посещения школьниками музеев - около миллиона человек посетило. Тоже очень приличная цифра. Причем мы создали специальную программу, по которой дети не только могут заказать школьный автобус и приехать, но и мы выделяем специально транспорт для того, чтобы детишек можно было доставить в тот или иной музей. Такая хлопотная история, но тем не менее мы тоже на это ориентируемся", - сказал Собянин.