ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Музейные территории включат в программу "Мой район"

15:30
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Мэр Москвы идею поддержал

Музейные территории будут включены в программу "Мой район". Такое предложение от директоров московских выставочных площадок поддержал мэр столицы Сергей Собянин. Глава города также сообщил, что в Москве началось проектирование огромного музейного хранилища на территории Коммунарки.

Концертная гитара без одной струны, она порвалась на 40 день после смерти. Цыганская - с двумя грифами. Инструмент поклонницы с автографом. Предметы из коллекции любимой музы - Марины Влади. То, чего недоставало, выкупили из частных коллекций и на аукционах. Хозяин этого дома, кажется, вот-вот выйдет из-за угла. Ведь атмосфера, созданная в одноименном музее, словно наполнена не частной жизнью, эпохой. 

Это то место, где песня и поэзия стали экспонатами. Их удалось собрать сполна. Наследие - свыше тысячи аудио- и видеозаписей. Фильмы художественные и документальные, хроника, записи спектаклей. И много фотографий. А еще бобины с записью выступлений. Впервые выставлено то, что раньше не показывали. Сотни мемориальных предметов при использовании новейших мультимедийных технологий сотворили чудо. Аутентичность передана с любовью.

Для разговора о современном музейном деле эта площадка - самая подходящая. Ведь здесь - не больше, не меньше - интерактивное погружение. За круглым столом - руководители музеев Москвы. Частных и государственных. Ведь культурное пространство - одно на всех.

"Благодаря движению музейного дела, реконструкции, реставрации, появлению новых технических возможностей, с каждым годом у нас посещение музеев не падает, а увеличивается. За прошлый год достигло рекордной цифры - аж 23 миллиона человек - такая астрономическая цифра. Притом, что у нас москвичей - 12 миллионов", - рассказал Сергей Собянин.

Музей - это не консервная банка, где застывшие экспонаты покрываются пылью. Это живое пространство. Интерактивное и доброжелательное. Экспонаты можно и нужно трогать руками. Открыв его для школьников, не прогадали - только в прошлом году на урок в музей и на бесплатную экскурсию приехал почти 1 миллион учеников. Востребованную услугу укомплектовали транспортом,  и дети от порога школы до порога выставочного зала или галереи добирались с комфортом. Насущный вопрос - расширение площадей для хранения  музейных экспонатов.

"Мы приступили к проектированию мощного музейного хранилища в Коммунарке на территории Новой Москвы. Причем это не просто какой-то склад, это суперсовременное музейное пространство, которое будет использовать наполовину наши коллеги из федеральных музеев и наполовину московские музеи. Понимая, что, скорее всего, нам этого будет мало, мы смотрим еще дополнительные помещения", - рассказал Собянин.

Насущные вопросы, опыт коллег, решения и планы — обсуждение неравнодушное, тех, кто за свое дело болеет. Приятной точкой в беседе стал подарок гостеприимным хозяевам - на дальнейшее развитие музея Владимира Высоцкого выделен грант в сумме 1 миллиона рублей.

Анастасия Мартынова, Полина Кастрицкая. "ТВ Центр", Москва.

Новости по теме
Государственный музея В.Высоцкого
Государственный музея В.Высоцкого
Государственный музей В.Высоцкого
Государственный музей В.Высоцкого
Государственный музей В.Высоцкого
Государственный музей В.Высоцкого
Государственный музея В.Высоцкого
Государственный музея В.Высоцкого
Государственный музей В.Высоцкого
Государственный музей В.Высоцкого
Государственный музей В.Высоцкого
Государственный музей В.Высоцкого
Государственный музей В.Высоцкого
Государственный музей В.Высоцкого
Государственный музей В.Высоцкого
Государственный музей В.Высоцкого
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.