Музейные территории включат в программу "Мой район"

Мэр Москвы идею поддержал

Музейные территории будут включены в программу "Мой район". Такое предложение от директоров московских выставочных площадок поддержал мэр столицы Сергей Собянин. Глава города также сообщил, что в Москве началось проектирование огромного музейного хранилища на территории Коммунарки.

Концертная гитара без одной струны, она порвалась на 40 день после смерти. Цыганская - с двумя грифами. Инструмент поклонницы с автографом. Предметы из коллекции любимой музы - Марины Влади. То, чего недоставало, выкупили из частных коллекций и на аукционах. Хозяин этого дома, кажется, вот-вот выйдет из-за угла. Ведь атмосфера, созданная в одноименном музее, словно наполнена не частной жизнью, эпохой.

Это то место, где песня и поэзия стали экспонатами. Их удалось собрать сполна. Наследие - свыше тысячи аудио- и видеозаписей. Фильмы художественные и документальные, хроника, записи спектаклей. И много фотографий. А еще бобины с записью выступлений. Впервые выставлено то, что раньше не показывали. Сотни мемориальных предметов при использовании новейших мультимедийных технологий сотворили чудо. Аутентичность передана с любовью.

Для разговора о современном музейном деле эта площадка - самая подходящая. Ведь здесь - не больше, не меньше - интерактивное погружение. За круглым столом - руководители музеев Москвы. Частных и государственных. Ведь культурное пространство - одно на всех.

"Благодаря движению музейного дела, реконструкции, реставрации, появлению новых технических возможностей, с каждым годом у нас посещение музеев не падает, а увеличивается. За прошлый год достигло рекордной цифры - аж 23 миллиона человек - такая астрономическая цифра. Притом, что у нас москвичей - 12 миллионов", - рассказал Сергей Собянин.

Музей - это не консервная банка, где застывшие экспонаты покрываются пылью. Это живое пространство. Интерактивное и доброжелательное. Экспонаты можно и нужно трогать руками. Открыв его для школьников, не прогадали - только в прошлом году на урок в музей и на бесплатную экскурсию приехал почти 1 миллион учеников. Востребованную услугу укомплектовали транспортом, и дети от порога школы до порога выставочного зала или галереи добирались с комфортом. Насущный вопрос - расширение площадей для хранения музейных экспонатов.

"Мы приступили к проектированию мощного музейного хранилища в Коммунарке на территории Новой Москвы. Причем это не просто какой-то склад, это суперсовременное музейное пространство, которое будет использовать наполовину наши коллеги из федеральных музеев и наполовину московские музеи. Понимая, что, скорее всего, нам этого будет мало, мы смотрим еще дополнительные помещения", - рассказал Собянин.

Насущные вопросы, опыт коллег, решения и планы — обсуждение неравнодушное, тех, кто за свое дело болеет. Приятной точкой в беседе стал подарок гостеприимным хозяевам - на дальнейшее развитие музея Владимира Высоцкого выделен грант в сумме 1 миллиона рублей.

Анастасия Мартынова, Полина Кастрицкая. "ТВ Центр", Москва.