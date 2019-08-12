Москвичи завоевали 18 медалей международных школьных олимпиад

Пока подведены итоги семи состязаний

Московские школьники завоевали 18 медалей на международных олимпиадах: 13 золотых и пять серебряных. Всего российские ученики получили 27 наград. Сразу двумя медалями высшей пробы отличился выпускник школы № 1589 (группа технологической направленности) Алексей Шишкин.

Как сообщается на официальный сайт мэра Москвы, на данный момент подведены итоги семи состязаний: по информатике, физике, математике, биологии, астрономии и астрофизике, химии и географии.

На 50-й Международной физической олимпиаде московские школьники заработали четыре золотые медали. Награды получили ученики школы № 1589 Григорий Бобков, Алексей Шишкин и Владимир Малиновский, а также Андрей Панферов из специализированного учебно-научного центра при МГУ имени М.В. Ломоносова. Состязания проходили с 7 по 15 июля в Израиле.

Участники 60-й Международной математической олимпиады, которая состоялась в Великобритании с 10 по 22 июля, увезли в Москву четыре награды. Золотые медали получили ученики специализированного учебно-научного центра при МГУ Олег Смирнов и Тимофей Ковалев, а серебряные — учащиеся школы № 57 Валерий Кулишов и Иван Гайдай-Турлов.

С 14 по 21 июля в Венгрии прошла 30-я Международная биологическая олимпиада. Серебряную медаль завоевала Наталия Колюпанова, выпускница московской школы имени маршала В.И. Чуйкова.

Золотые медали 51-й Международной химической олимпиады получили Даниил Бардонов из школы № 179, Никита Чернов из школы № 1568 и Алексей Шишкин из школы № 1589. Соревнование проходило в столице Франции с 21 по 30 июля.

На 16-й Международной географической олимпиаде, которая проходила с 30 июля по 5 августа в Гонконге, московские школьники взяли золото и серебро. Награды получили Лада Антонова, ученица школы № 1518 и Катарина Мечникова из школы № 192.

Еще две медали завоевали участники из Москвы на 13-й Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в Венгрии. Россию на соревновании представляли две команды. В составе основной сборной выступили москвичи Александра Волкова, выпускница образовательного комплекса "Воробьевы горы", и Дмитрий Царев, выпускник лицея "Вторая школа". Они получили золото и серебро. В составе гостевой сборной столицу представил ученик лицея "Вторая школа" Руслан Сапаев, он забрал серебряную медаль. Олимпиада проходила с 2 по 10 августа.

31-я Международная олимпиада по информатике проходила в столице Азербайджана с 4 по 11 августа. Из Баку ученики столичных школ привезли две золотые медали.

В конце года школьников ждет еще одно международное состязание. Ученики выступят на естественнонаучной олимпиаде юниоров. Она пройдет с 3 по 12 декабря в Катаре.