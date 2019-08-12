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Московских детей научат зарабатывать

15:19
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Для них сделали бизнес-квесты

Можно ли сделать удачные инвестиции и отрыть успешный  бизнес, когда тебе всего семь или восемь  лет? Уроки для юных предпринимателей проходят в столичных парках. Занятия  - как детская  игра, но с  прицелом на "взрослую" карьеру.

Каникулы – не для безделья, а парк – не только для прогулок, уверен 8-летний Алексей. Как только мальчик узнал, что в Воронцовском парке открывается летняя школа юных предпринимателей, сразу туда записался.

— Мы представляем вам универсальную бомбочку для ванны, которая имеет не только цвет, но еще и вкус.

То, что рынок перенасыщен бомбочками для ванн, и надо придумать что-то уникальное, Алексей понял сразу. Бизнесом он занимается самостоятельно уже год. Продавал одноклассникам пирожки и поделки из бумаги. Но понял, что для настоящего успеха не хватает знаний.

"В 7 лет у меня был такой скачок - у меня не было ни братьев, ни сестер, и, чтобы было чем заняться, я решил заняться бизнесом своим", - говорит Алексей Карпухин.

Интерактивные квесты "КиндерСфера" проходят в дни летних каникул в разных парках Москвы. В форме увлекательных квестов дети узнают про рынки и инвестиции, работают над собственными бизнес-проектами и защищают их перед преподавателями. И понимают: чтобы зарабатывать, надо не только уметь мыслить креативно, но и много трудиться.

— Сегодня мы будем сами зарабатывать денежку. И для того, чтобы я дала вам денежку, вам нужно будет построить башню.

Настоящие деньги в квестах заменили на муляжи. Но энтузиазма у юных бизнесменов от этого не убавилось.

"Нельзя говорить о том, что бизнес любой ценой и важно только зарабатывать деньги. Очень важно готовить к тому, что важна ценностная составляющая. Если ты делаешь полезное, что-то важное для жизни, это непременно обречено на успех", - говорит сооснователь детской бизнес-школы Кнарик Арабян.

Такие игровые образовательные программы, говорят эксперты, - основа, на которой может вырасти новое поколение предпринимателей, далеких от эпохи первоначального накопления капитала лихих 90-х. Легально зарабатывать еще со школы сегодня начинают сотни московских школьников.

"Я делаю танки из спичечных коробков и продаю их в школе. Я только два танка продал. Очень долго их делать - два часа", - делится опытом Артем Арабинский.

10-летний Артем получает прибыль, реализуя простую идею. Ведь только ребенок знает, какие игрушки нравятся детям.

Юлия Степина, Михаил Федоров, "ТВ Центр".

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