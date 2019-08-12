В Москве появится первый футуристический православный храм

Построить храм планируют за два года

Первый православный храм в футуристическом стиле планируют построить в Москве. У него есть прообраз - старинная Церковь Спаса Преображения в Великом Новгороде. Но, опираясь на традиции, архитекторы сделали проект современным.

Стеклофибробетон и стеклопластик вместо сусального золота, взамен привычных куполов - монолитные скруглённые конусы. Проект большого православного храма в ультрасовременном стиле, который планируют построить на западе столицы, покорил жюри международного архитектурного конкурса, одобрен Москомархитектурой и Московской Патриархией. Однако новаторские взгляды архитекторов пришлись по вкусу не всем.

Современные формы, как утверждают авторы проекта, не противоречат старинным канонам храмостроения, а напротив, повторяют некогда забытую аскетичную планировку зданий эпохи раннего христианства.

"Это крестово-купольный храм. Имеет простую лаконичную форму, что тоже в новгородской храмовой архитектуре довольно часто использовалось", - объясняет архитектор проекта Валерий Лизунов.

Среди кардинальных новшеств внутри храма: одноуровневый иконостас и открытый алтарь, не скрывающий пространство священнослужения. Всевозможные социально-бытовые объекты на территории здания, вероятно, также окажутся новинкой для прихожан.

"Под храмом у нас находится большая техническая зона, в которой есть и служебные помещения и душевые, и комнаты трапезные. И санузлы для работников храма, санузлы для прихожан храма, комната охраны, чего в принципе практически не проектируется в современных храмах", - говорит Лизунов.

Снаружи постройка будет отличаться лаконичностью и минимализмом. Крест из триплекса на единственном куполе ярко подсветят в тёмное время суток. Самой необычной особенностью в здании будущего храма станет стеклянная восточная стена со стороны алтаря. Сквозь неё прихожанам изнутри будет видно небо и восход солнца во время утренних богослужений.

Построить православный храм, близкий по духу человеку 21 века, несколько лет назад уже решились архитекторы Свято-Троицкого собора, соседа главной французской святыни Эйфелевой башни. И судя по отзывам на туристических картах, необычная постройка уже успела покорить Париж.

Строительство первого московского храма в футуристическом стиле архитекторы надеются закончить в течение ближайших двух лет. Если им ничего не помешает.

Татьяна Сидорова, Наталья Епифанова. "ТВ Центр".