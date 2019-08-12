"Я возмущен его поступком": сын Фриске шокировал Шепелева

Дело едва не дошло до рукоприкладства

36-летний телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с поклонниками своим опытом воспитания сына.

Шесть лет назад певица Жанна Фриске подарила Шепелеву сына. Первое время после ее смерти телеведущий скрывал Платона от общественности, но в последнее время стал публиковать его фотографии и делиться с интернет-пользователями интересными историями.

На днях Платон разозлил Шепелева. Ребенок Фриске не хотел играть с маленьким мальчиком и замахнулся на него рукой, желая прогнать карапуза. Телеведущий подозвал сына к себе. "Я возмущен его поступком. И, стараясь сохранять спокойствие, начинаю объяснять, что так поступать нельзя. Признаюсь, я совершенно не ожидал, что сын способен так поступить, и чувствую, что теряю терпение, вижу, что мои слова не доходят", - описал свои эмоции телеведущий в Instagram.

В этот момент Шепелев вспомнил, как 30 лет назад его точно так же отчитывал дед. Тогда Дмитрий замахнулся на девочку из соседнего двора. Дедушка сделал вид, что хочет ударить внука, чтобы показать ему, в какое положение он поставил девочку.

"В это мгновение я неожиданно понял, что наши манеры и поступки, методы и взгляды мы тянем сначала из нашего прошлого, после из прошлого наших родителей, а затем бабушек, дедушек, а те в свою очередь от своих. Десятилетиями, поколениями. Не только победы, но и ошибки тянутся караваном и заканчиваются на кончике моих пальцев, когда я только поднимаю руку, чтобы объяснить сыну, как когда-то объясняли мне", - написал Дмитрий Шепелев.

Большинство подписчиков восхитилось мудростью и добротой Шепелева. Впрочем, некоторые интернет-пользователи отказались видеть в телеведущем идеального отца, памятуя о том, что он разлучил Платона с бабушкой и дедушкой.

- Осталось только икону с Шепелева написать и молиться на нее.

- Дима, вы очень хороший и мудрый папа!

- Платон абсолютно ни в чем не виноват. Бывают такие дети, от которых невозможно отвязаться, родителям которых все равно.

- Мальчик у вас будет культурный, добрый.

- Пока не бьет кого-то тяжелым по голове, не надо мешать.

Ранее стало известно, что Шепелев отказался вести больную раком Фриске в американскую клинику. Ему не хотелось расставаться с малышом. По словам фотографа Екатерины Штерн, которая дружила с певицей, такое эгоистичное решение гражданского мужа фактически лишило Жанну шансов на выздоровление.

Напомним, Жанна Фриске умерла в июне 2015 года. Ей было 40 лет.