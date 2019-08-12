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"Никаких наркотиков": коллега Рассказовой опроверг слухи о передозировке

14:42
  • понедельник
  • 12 августа 2019

У Жанны были большие планы

В жизни Жанны Рассказовой не было наркотиков, уверен ее коллега Алексей Чернорот (он же DJ Compass-Vrubell). Музыкант не так давно помогал Жанне лучше освоить мастерство диджея.
Яркая жизнь погибшей в 29 лет диджея Жанны Рассказовой

Известная DJ Жанна Рассказова скончалась в Москве на 30-м году жизни. Девушке стало плохо вечером 11 августа. На вызов приехала реанимационная бригада,  однако спасти Жанну врачам не удалось. Как сообщалось, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков.

"Обычная красивая женщина, уверенная в себе, очень талантливая. Она долго занималась диджейством, потом был перерыв. Мы познакомились, чтобы я как раз помог ей немного восстановить знания, я периодически преподаю эту специализацию тем, кто интересуется", - рассказала Чернорот.

По словам диджея, они провели несколько уроков. Занимались у Жанны дома, у нее  был набор аппаратуры. Как рассказал Алексей, они познакомились около 2 месяцев назад.  Затем Рассказова уехала отдыхать и по делам в Европу, с ним в последний раз связывалась давно. О смерти модели он узнал из соцсетей, известие его шокировало.

Жанна Рассказова была моделью Playboy, Она работала диджеем в столичных ночных клубах и вела блог в Instagram. На аккаунт Жанны подписаны более 820 тысяч человек.

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