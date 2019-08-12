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Нет гарантий: в НАТО отказались поставлять оружие на Украину

15:22
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Масштабы хищений поразили экспертов альянса

Североатлантический альянс не планирует в ближайшее время поставлять оружие на Украину. Нет никаких гарантий сохранности вооружений, отмечают в НАТО.
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О провале переговоров Украины и НАТО относительно поставки оружия стало известно разведке самопровозглашенной ДНР. Как сообщается, альянс ранее обнаружил крупную недостачу. "В результате работы комплексной комиссии НАТО, проведенной в период с 16 по 27 мая 2019 года в соединениях и воинских частях ВФУ выявлена недостача больше 300 технических изделий, — говорится в документе.

При этом украинцы пытались скрыть недостачу: по данным натовских экспертов, все недостающие приборы были заменены на китайские аналоги. Кроме того, часть похищенного с украинских складов имущества была обнаружена у уничтоженных боевиков запрещенной в Росси организации Исламское государство.

Кроме того, эксперты альянса уверены, что высшее руководство ВСУ причастно к диверсиям на базах вооружения и военной техники Украины. Отмечается, что для этих подрывов были использованы беспилотники.  Масштабы хищений поразили экспертов альянса. В сентябре в Незалежную прибудет инспекционная группа НАТО, которая проверит наличие и техническое состояние военного имущества, сообщает "Комсомольская правда".

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