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Гатчинским священником заинтересовалась полиция

15:37
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Крещенный мальчик теперь боится воды

В отношении священника, который грубо крестил малыша в Гатчинском районе Ленинградском области, начата проверка.
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Расследование открылось после того, как мать мальчика написала заявление в полицию, пишет "Газета.Ru". По ее словам, ребенок получил ссадины и ушибы, а теперь якобы панически боится воды.

Ранее в интернете распространилось видео, на котором игумен Фотий при крещении ребенка с силой окунает его в воду с головой. При этом мальчик кричит, а мать пытается забрать малыша у священнослужителя.

Впоследствии женщина написала на священника заявление в полицию и епархиальное управление. В свою очередь Фотий заявил, что выполнял свой пасторский долг, а дети части плачут во время крещения. Тем не менее игумена уже отстранили от служения.

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