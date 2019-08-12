"Это что за толстячок?" Ирина Пегова в мини-шортах показала пышные формы

Лишние килограммы она оставит на Кипре

41-летняя актриса Ирина Пегова решила сбросить лишний вес во время отдыха на Кипре. С этой целью заслуженная артистка России бегает по берегу Средиземного моря.

"6 км позади, пустячок, но приятно", - написала Пегова в Instagram, выложив фото в коротких шортах и кроссовках. Она стоит у кромки воды, приводя дыхание в порядок после бега. Актриса регулярно занимается спортом, поэтому 20-минутная пробежка ей кажется пустяковым делом.

Поклонники заметили, что за последнее время актриса немного поправилась. Видимо, это произошло во время отдыха в Ницце, где Пегова лакомилась круассанами и разными деликатесами. Отметим, что на Кипр актриса отправилась вместе со своей 13-летней дочкой Татьяной.

- В такую жару это не пустячок, это героизм.

- Это че за толстячок?

- А мне кажется, Вам там идет полнота. Очень. Вы сама нежность прям с такими формами.

- Смотритесь гармонично с природой.

- Ирина, Вы очень милый, позитивный человек.

- Какой от Вас позитив. Высший пилотаж.

Ранее бывший муж актрисы Дмитрий Орлов признал, что он плохо обошелся с Пеговой, когда та потеряла ребенка. В тот момент он повел себя как "недоразвитый мужчина" и начал обвинять супругу в произошедшем. Сейчас актер живет с медсестрой Натальей и регулярно общается с дочерью от первого брака.