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"Это что за толстячок?" Ирина Пегова в мини-шортах показала пышные формы

15:50
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Лишние килограммы она оставит на Кипре

41-летняя актриса Ирина Пегова решила сбросить лишний вес во время отдыха на Кипре. С этой целью заслуженная артистка России бегает по берегу Средиземного моря. 
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"6 км позади, пустячок, но приятно", - написала Пегова в Instagram, выложив фото в коротких шортах и кроссовках. Она стоит у кромки воды, приводя дыхание в порядок после бега. Актриса регулярно занимается спортом, поэтому 20-минутная пробежка ей кажется пустяковым делом. 

Поклонники заметили, что за последнее время актриса немного поправилась. Видимо, это произошло во время отдыха в Ницце, где Пегова лакомилась круассанами и разными деликатесами. Отметим, что на Кипр актриса отправилась вместе со своей 13-летней дочкой Татьяной.  

- В такую жару это не пустячок, это героизм.

- Это че за толстячок?

- А мне кажется, Вам там идет полнота. Очень. Вы сама нежность прям с такими формами. 

- Смотритесь гармонично с природой.

- Ирина, Вы очень милый, позитивный человек. 

- Какой от Вас позитив. Высший пилотаж. 

Ранее бывший муж актрисы Дмитрий Орлов признал, что он плохо обошелся с Пеговой, когда та потеряла ребенка. В тот момент он повел себя как "недоразвитый мужчина" и начал обвинять супругу в произошедшем. Сейчас актер живет с медсестрой Натальей и регулярно общается с дочерью от первого брака. 

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