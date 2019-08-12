В Грузии оценили ущерб из-за потери российских туристов

Итоги за июль подвел грузинский премьер

Тбилиси за последнее время потерял десятки миллионов долларов в туристической индустрии из-за решения Москвы о прекращении прямого авиасообщения. Об этом в понедельник рассказал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"На июль турсектор потерпел ущерб в размере до 60 миллионов долларов", — приводит URA.Ru слова главы правительства. Бахтадзе выразил уверенность, что уже принятые меры позволят вернуть туристической отрасли положительную динамику в ближайшее время.

Россия полностью прекратила авиасообщение с Грузией с 8 июля из-за антироссийских выступлений в Тбилиси. В конце июля в стране прошел многотысячный митинг оппозиции с требованием немедленного начала диалога с Москвой.

В МИД отметили, что Россия может снять запрет на полеты, когда в Грузии стабилизируется общественно-политическая ситуация и исчезнет угроза для безопасности наших граждан.

После прекращения авиасообщения россияне отменили более 80% гостиничных броней на побережье. Ущерб для экономики страны оценивается в сотни миллионов долларов.