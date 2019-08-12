Газировку признали смертельно опасной

Масштабное исследование провели во Франции

Газировка и пакетированные соки представляют большую опасность. Их неумеренное употребление ведет к развитию раковых заболеваний.

В исследовании, проведенном французскими учеными, участвовали более 100 тысяч человек. Анализируя состояние здоровья пациентов, медики выяснили: у любителей напитков с высоким содержанием сахара, в частности, повышается риск возникновения рака груди.

Предполагают, что все дело в искусственных подсластителях, которые добавляются в газировки. Эти вещества существенно меняют кишечную микрофлору. И не только онкология становится следствием злоупотребления газировкой и соками. Эти напитки могут привести к набору веса и ожирению – а также вызвать заболевания сердца, сосудов и диабет, сообщает "Вечерняя Москва".