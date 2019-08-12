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"Борьба спонсоров и пластических хирургов": россияне недоумевают от новой "Миссис России"

16:38
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Победа могла стоить 300 тысяч евро

На выходных прошел финал конкурса "Миссис Россия". Заветный титул получила 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика.
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Победительница от всей души отблагодарила свою команду, которая помогла ей взять первое места, а также свою семью и поклонников. "Мои ощущения, эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно! Счастье, радость и гордость за себя!", - написала Екатерина в Instagram.

Эффектная блондинка, психолог по образованию, мастерица на все руки: она занимается верховой ездой, вокалом и танцами, а еще воспитывает двух сыновей - 10 и 15 лет. Однако россияне неоднозначно восприняли ее победу на конкурсе. Многим показалось, что женщина далека от стандартов естественной красоты.

"Тут явно постарались спонсоры и пластические хирурги", - пишут в интернет-сообществах. По данным kp.ru ("Комсомольской правды"), супруг модели Максим Нишанов – богатый бизнесмен, на которого зарегистрировано несколько компаний по строительству и недвижимости. СМИ утверждают, победа Екатерины была куплена за 300 тысяч евро.

 

В аккаунте Екатерины только положительные комментарии и отзывы на счет конкурса. А вот под постом певца Николая Баскова, который выложил фотографию с конкурса, развернулась острая дискуссия.

"Где настоящие красавицы!? Где лица без филеров и ботокса!? Это не конкурс красоты, а просто позорище и насмешка над естественной русской красотой! Позор!!!!", "Блондинка явно ботокса переборщила", японский городовой… Самый "честный" конкурс. Наверно душа очень красивая, за маской не видно", "Позор пластической хирургии. Это ж надо так женщин изуродовать".

 

Не смогли сдержаться и звезды отечественного шоу-бизнеса. Так, например, продюсер Яна Рудковская заявила, что ей стыдно, что такая женщина поедет представлять Россию на международный конкурс.

"Но в любом конкурсе есть определенные правила: все от губ до попы должно быть натуральным. А теперь финалистка поедет на мировую арену своими красотами удивлять. Мне стыдно!", - написала она.

Финал конкурса "Миссис Россия" прошел в Москве 10 августа. За звание боролись 27 финалисток со всей России. Важным условиями для участия являются наличие штампа в паспорте и хотя бы одного ребенка.

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Конкурс "Миссис Россия 2019"
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Конкурс "Миссис Россия 2019"
Конкурс "Миссис Россия 2019"
Конкурс "Миссис Россия 2019"
Конкурс "Миссис Россия 2019"
Конкурс "Миссис Россия 2019"
Конкурс "Миссис Россия 2019"
Конкурс "Миссис Россия 2019"
Конкурс "Миссис Россия 2019"
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