"Борьба спонсоров и пластических хирургов": россияне недоумевают от новой "Миссис России"

Победа могла стоить 300 тысяч евро

На выходных прошел финал конкурса "Миссис Россия". Заветный титул получила 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика.

Победительница от всей души отблагодарила свою команду, которая помогла ей взять первое места, а также свою семью и поклонников. "Мои ощущения, эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно! Счастье, радость и гордость за себя!", - написала Екатерина в Instagram.

Эффектная блондинка, психолог по образованию, мастерица на все руки: она занимается верховой ездой, вокалом и танцами, а еще воспитывает двух сыновей - 10 и 15 лет. Однако россияне неоднозначно восприняли ее победу на конкурсе. Многим показалось, что женщина далека от стандартов естественной красоты.

"Тут явно постарались спонсоры и пластические хирурги", - пишут в интернет-сообществах. По данным kp.ru ("Комсомольской правды"), супруг модели Максим Нишанов – богатый бизнесмен, на которого зарегистрировано несколько компаний по строительству и недвижимости. СМИ утверждают, победа Екатерины была куплена за 300 тысяч евро.

В аккаунте Екатерины только положительные комментарии и отзывы на счет конкурса. А вот под постом певца Николая Баскова, который выложил фотографию с конкурса, развернулась острая дискуссия.

"Где настоящие красавицы!? Где лица без филеров и ботокса!? Это не конкурс красоты, а просто позорище и насмешка над естественной русской красотой! Позор!!!!", "Блондинка явно ботокса переборщила", японский городовой… Самый "честный" конкурс. Наверно душа очень красивая, за маской не видно", "Позор пластической хирургии. Это ж надо так женщин изуродовать".

Не смогли сдержаться и звезды отечественного шоу-бизнеса. Так, например, продюсер Яна Рудковская заявила, что ей стыдно, что такая женщина поедет представлять Россию на международный конкурс.

"Но в любом конкурсе есть определенные правила: все от губ до попы должно быть натуральным. А теперь финалистка поедет на мировую арену своими красотами удивлять. Мне стыдно!", - написала она.

Финал конкурса "Миссис Россия" прошел в Москве 10 августа. За звание боролись 27 финалисток со всей России. Важным условиями для участия являются наличие штампа в паспорте и хотя бы одного ребенка.