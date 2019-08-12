ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Это произойдет 28 августа: ученые о летящем к Земле астероиде

16:25
  • понедельник
  • 12 августа 2019

По данным специалистов, небесное тело пролетит на расстоянии в миллион километров от Земли

Специалисты оценили опасность летящего к Земле астероида 2019 OU1, который сравнивают по размерам с пирамидой Хеопса. Небесное тело приблизится к нашей планете на минимальное расстояние 28 августа.
Размером с пирамиду Хеопса: в NASA оценили опасность летящего к Земле астероида

"Это в 2,5 раза дальше, чем Луна. Это абсолютно безопасное расстояние. К тому же астероид такого размера трудно назвать крупным, потому что бывают астероиды размером более одной тысячи километров", — рассказал "Известиям" ведущий научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Александр Багров.

Профессор Физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский также считает, что астероид не опасен для нашей планеты. "Формулировка "приблизится к Земле" звучит странно. Потому что астероид пролетит на расстоянии в миллион километров — это в 2,5 раза дальше, чем до Луны", — заявил он телеканалу "Звезда".

Ранее сообщалось, что куда большую угрозу представляет объект 2010RF12, который сблизится с Землей в конце нынешнего столетия.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Астероид летит к Земле
Астероид летит к Земле
Работники обсерватории
Работники обсерватории
Обсерватория
Обсерватория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.