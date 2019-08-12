Это произойдет 28 августа: ученые о летящем к Земле астероиде

По данным специалистов, небесное тело пролетит на расстоянии в миллион километров от Земли

Специалисты оценили опасность летящего к Земле астероида 2019 OU1, который сравнивают по размерам с пирамидой Хеопса. Небесное тело приблизится к нашей планете на минимальное расстояние 28 августа.

"Это в 2,5 раза дальше, чем Луна. Это абсолютно безопасное расстояние. К тому же астероид такого размера трудно назвать крупным, потому что бывают астероиды размером более одной тысячи километров", — рассказал "Известиям" ведущий научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Александр Багров.

Профессор Физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский также считает, что астероид не опасен для нашей планеты. "Формулировка "приблизится к Земле" звучит странно. Потому что астероид пролетит на расстоянии в миллион километров — это в 2,5 раза дальше, чем до Луны", — заявил он телеканалу "Звезда".

Ранее сообщалось, что куда большую угрозу представляет объект 2010RF12, который сблизится с Землей в конце нынешнего столетия.

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