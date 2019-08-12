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Стали известны детали гибели атомщиков под Архангельском

16:17
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Сотрудники Росатома испытывали "новое специзделие"

Сотрудники Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия". Об этом рассказал глава Росатома на церемонии прощания с погибшими. По его словам, сотрудники центра до последнего остались преданы долгу и "ушли, как настоящие герои".

"Такие люди - гордость нашей страны, гордость атомной отрасли. Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца. Мы выполним задание Родины, ее безопасность будет надежно обеспечена", - заявил Алексей Лихачев. Его слова приводит РИА Новости.

В свою очередь первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который 11 лет занимал должность главы госкорпорации, сообщил, что погибшие представлены к госнаградам. Такое решение принял Владимир Путин. Сотрудников центра он назвал настоящими патриотами своей страны.

"Мы привыкли к тому, что люди, которые носят на своих плечах погоны, по долгу службы принимают на себя риски, обеспечивая обороноспособность своей страны. Они принимали на себя двойную ответственность. Помимо разработки уникальных технологий, уникальных изделий они брали на себя еще и физический риск проведения уникальных испытаний, который, к сожалению, сколько не просчитывай заранее, сколько не готовься, но исключить риск на все 100 процентов невозможно никогда", - приводит слова Кириенко агентство "Интерфакс".

Инцидент на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. В результате взрыва во время испытаний жидкостной двигательной установки погибли пять сотрудников Росатома. Еще три человека получили ранения.

Специзделием военные называют образцы вооружений и военной техники.

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