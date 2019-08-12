Пожар и взрывы на арсенале под Ачинском уничтожили половину боеприпасов

Военный склад расформируют в 2020 году

Более половины боеприпасов, хранящихся на военном складе под Ачинском, оказались уничтожены пожаром и взрывами.

Также уничтожена большая часть зданий склада, сообщает источник ТАСС. Также уничтожена большая часть зданий склада, сообщает источник ТАСС. Ожидается, что арсенал будет расформирован в 2020 году. Все пригодные боеприпасы будут вывезены на другие склады, а непригодные – утилизированы.

Несмотря на то, что взрывы на военном складе прекратились, режим ЧС продлен до вторника, 13 августа. "Оснований для угроз нет. Тем не менее, жизнь и безопасность людей важнее нескольких часов, окончательное решение будет завтра", - заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Минобороны выплатит компенсации местным жителям, чьи дома были разрушены в результате взрывов и пожара. Пострадавшие в результате ЧП школа и детский сад будут отремонтированы за счет краевого бюджета в кратчайшие сроки.

Пожар и взрывы на военном складе под Ачинском начались в минувший понедельник, 5 августа. Спустя сутки пожар потушили, однако затем началась вторая волна детонации, поскольку в здание попала молния, а молниеотвод был сломан.

В результате двух волн взрывов, один человек погиб, 33 получили ранения, пишет "Газета.Ru". Были эвакуированы более 16 тысяч человек.

Видео второй волны взрывов на арсенале под Ачинском