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Москвичи примут участие в третьей проверке системы онлайн-голосования

17:18
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Тестирование поможет выявить возможные недостатки

Третье тестирование системы электронного голосования пройдет в Москве пройдет 21 августа. Жители столицы смогут ответить на вопросы о социальной и транспортной инфраструктуре, детских центрах развития и круглосуточных сервисах города.

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Для проверки системы жители Зеленограда ответят на вопрос, каких объектов не хватает в их районах, например, отдельной ветки скоростного трамвая с пересадкой на метро, а избиратели в округе №10 проголосуют за круглосуточные сервисы.

Горожане, зарегистрированные в избирательном округе №30, ответят на вопрос о том, каких центров развития для детей и подростков им не хватает. Проголосовать можно за фитнес-центры, музыкальные школы, секции для занятий хоккеем, фигурным катанием или спортивным ориентированием, кружки робототехники и программирования.

Такое тестирование необходимо, чтобы выявить возможные недостатки системы, и убедиться в удобстве интерфейса. Для участия необходимо подать заявку на участие в электронных выборах с 12 по 21 августа.

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