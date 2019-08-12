Власти Севастополя попросили 12 млрд на строительство жилья

Городу нужна отдельная государственная программа

Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Обсуждались вопросы социально‑экономического развития города, передает "ТВ Центр".

По словам Развожаева, по основным показателям в целом ситуация неплохая. Валовой региональный продукт растет, повышается и уровень зарплат. А безработица одна из самых низких в стране - 0,3%. Главной же проблемой Севастополя исполняющий обязанности губернатора назвал нехватку жилья. Он отметил, что в городе строится большое количество новых больниц, современных высокотехнологичных центров, школ и детских садов. Но врачам, учителям, другими специалистам зачастую негде жить

Развожаев: "У людей, конечно, большой запрос на улучшение жилищных условий. Здесь, я считаю, что без отдельной государственной программы для Севастополя с ситуацией общими темпами справиться не сможем.

Путин: "Во сколько оцениваете примерно эту программу?"

Развожаев: "То, что мы сейчас посмотрели, что нам нужно, чтобы выровнять ситуацию, – это где‑то 270 тысяч квадратных метров, это порядка 12,2 миллиарда рублей".

Путин: "И, конечно, за социальной сферой надо посмотреть на первичное звено здравоохранения, по школам, по детским садам. Надо внимательно работать. Севастополь всё‑таки имеет особое значение для страны, и здесь много специфики своей. Я бы хотел, чтобы вы опирались и на собственный опыт, и на тех людей, которые хорошо знают регион, город, в том числе на депутатский корпус, и работали с ними очень тесно, совместно ради людей, которые здесь живут, ради достижения наших общих целей по развитию страны в целом и этого чрезвычайно важного, стратегически важного для нас региона".

