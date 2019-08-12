Тухлые яйца и скандирующие дети: как оскорбляли Порошенко (видео)

Власти Украины допустили применение полиграфа на следующем допросе Порошенко

В понедельник бывший президент Украины Петр Порошенко был допрошен по одному из одиннадцати уголовных дел, которые возбуждены против него. Следователей интересовало, на какие деньги содержался телеканал "Прямой", который обслуживал экс-главу государства еще совсем недавно, во время выборов. Когда Порошенко вышел с допроса, недоброжелатели попытались забросать его яйцами. На обвинения в отмывании денег бывший лидер ответил в привычном жанре политического шоу.

У госбюро расследований Петра Порошенко встречают откровенными оскорблениями. В какой-то момент толпа вообще переходит на русский мат и скандирует нецензурные ругательства. Полиция не вмешивается. Бывшего президента Украины защищают лишь его сторонники. Они собрали свой митинг у дверей ГБР, передает "ТВ Центр".

В числе митингующих - дети Порошенко. Прекрасно владеющие английским дочери Александра и Евгения. Они стоят с плакатами в первом ряду. Неподалеку - сын Михаил в футболке с картой Украины и в потертых кедах. Их отца уже обвинили в безответственности. Подростки, обучающиеся за границей, могли стать объектом провокаций или пострадать в потасовке. Когда Порошенко вернулся с допроса, началась давка.

В этот момент в Порошенко полетели сырые яйца, но ни одно цели не достигло. Пострадали в основном журналисты. А бывший президент, укрывшись в машине, уехал к офису своей партии, где попытался опровергнуть все обвинения в свой адрес.

"Еще раз заявляю, что я не имею никакого отношения к собственникам или управлению телеканалом "Прямой", - сказал он.

Именно из-за телеканала "Прямой" Петра Порошенко на этот раз и вызывали на допрос в госбюро расследований. На Украине мало у кого есть сомнения, что этот медиаресурс связан с экс-президентом. Перед выборами телеканал активно освещал каждый шаг Порошенко. Теперь уголовное дело преподносится как давление на СМИ, однако, согласно утечкам, речь идет не об информационной политике канала, а о незаконном финансировании.

"Это уголовное производство именно об акциях телеканала, которые были оформлены Порошенко на кипрскую компанию, в свою очередь оформленную на подставное лицо. Следствие должно доказать, что данная сделка, как и финансирование канала, осуществлялись украденными у украинского бюджета деньгами, отмытыми в офшорных зонах", - рассказал юрист Андрей Портнов.

Пока по делу Порошенко проходит как свидетель. Очевидно, следствие не может или не хочет доказать его причастность к преступной схеме. Глава госбюро расследований заявил, что в следующий раз экс-президента допросят с применением полиграфа. Порошенко призвал сделать это публично.

"Я не доверяю государственному бюро расследований. Я не доверяю их руководству. Я не верю в объективность и независимость следствия. И в тот же самый момент на телеканале "Прямой" я готов ответить на все вопросы. Я готов пройти детектор лжи на "Прямом канале" в прямом эфире", - сказал он.

Подобное заявление, конечно, популизм, уголовное дело пока расследуется в досудебном порядке и его детали не разглашаются. Порошенко об этом знает, а главу ГБР Романа Трубу экс-президент лично назначал на этот пост в 2017-ом. Да и генпрокурор Юрий Луценко все еще при должности, и, возможно, тоже лишь имитирует работу. На допрос вызвана Валерия Гонтарева, бывшая глава Нацбанка - но она давно живет в Лондоне и добивается там политического убежища. По сути, новая власть пока не может влиять на ход всех расследований - в этом в понедельник признался сам Зеленский.

Зеленский ждет начала работы новой Верховной Рады и нового правительства. Возможно, после этого расследование уголовных дел против бывшего президента принесет результаты. Но в этот момент Порошенко официально станет депутатом и получит неприкосновенность.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".