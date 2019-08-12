Последствия скандала со священником в Гатчине

Гатчинская епархия извинилась перед матерью за инцидент при крещении ребенка

Полиция начала проверку по факту грубого обращения с ребёнком во время обряда крещения в Гатчине. Мать обратилась с официальной жалобой на священника, который напугал своим поведением всех, кто присутствовал в тот момент в храме. Он несколько раз с силой пытался втиснуть годовалого мальчика в слишком маленькую для него купель. Всё это есть на видео, которое появилось в интернете и вызвало широкий общественный резонанс. В местной епархии уже отстранили игумена от служения, а его действия назвали недопустимыми.

Годовалый Демид буквально задыхается от крика в руках священнослужителя. Но батюшка не обращает внимания - грубо вертит младенца, зажимает ему рот и несколько раз с силой засовывает в купель. При этом видно, что крестильная чаша явно мала для годовалого ребёнка. Не выдержав, испуганная мать бросается к сыну, передает "ТВ Центр".

Однако священник и не думает останавливаться и продолжает обряд. Дома Анастасия обнаружила на голове ребёнка ссадины. Пересматривая видео, снятое для семейного архива, вся семья пришла к выводу: действия священника были не просто грубыми - жестокими. Мама написала заявление в полицию, а ролик выложила в социальные сети - он вызвал огромный резонанс среди пользователей.

Крещение проходило в Мариенбургском Покровском храме города Гатчины. Обряд проводил 55-летний игумен Фотий - в миру Василий Нечепоренко. Родные малыша говорят: ещё до начала церемонии священник был настроен недружелюбно.

Он потребовал прочесть наизусть строки из Святого писания, и пришёл в ярость, когда никто не смог этого сделать. Игумен Фотий все обвинения отрицает. Говорит: выполнял свою работу, почти четверть века он крестит детей именно так.

В Гатчине игумен Фотий служит третий год, раньше был настоятелем храма в другом приходе - его сняли с должности за грубое отношение к прихожанам. Жаловались на Фотия и на новом месте. В Гатчинской Епархии, к которой приписан клирик, действия священника тоже не вызвали понимания. После случившегося ему запретили священнослужение на один год, все это время он не имеет права носить рясу и крест, преподавать богословие.

Семье ребёнка уже принесли извинения от имени епископа Епархии Митрофана и пригласили на беседу. Родители не понимают, был ли завершен обряд и не придется ли проводить его повторно? После случившегося маленький Демид стал панически бояться воды.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Ленинградская область.