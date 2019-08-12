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Последствия скандала со священником в Гатчине

18:38
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Гатчинская епархия извинилась перед матерью за инцидент при крещении ребенка

Полиция начала проверку по факту грубого обращения с ребёнком во время обряда крещения в Гатчине. Мать обратилась с официальной жалобой на священника, который напугал своим поведением всех, кто присутствовал в тот момент в храме. Он несколько раз с силой пытался втиснуть годовалого мальчика в слишком маленькую для него купель. Всё это есть на видео, которое появилось в интернете  и вызвало широкий общественный резонанс. В местной епархии уже отстранили игумена от служения, а его действия назвали недопустимыми.
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Годовалый Демид буквально задыхается от крика в руках священнослужителя. Но батюшка не обращает внимания - грубо вертит младенца, зажимает ему рот и несколько раз с силой засовывает в купель. При этом видно, что крестильная чаша явно мала для годовалого ребёнка. Не выдержав, испуганная мать бросается к сыну, передает "ТВ Центр".

Однако священник и не думает останавливаться и продолжает обряд. Дома Анастасия обнаружила на голове ребёнка ссадины. Пересматривая видео, снятое для семейного архива, вся семья пришла к выводу: действия священника были не просто грубыми - жестокими. Мама написала заявление в полицию, а ролик выложила в социальные сети - он вызвал огромный резонанс среди пользователей.

Крещение проходило в Мариенбургском Покровском храме города Гатчины. Обряд проводил 55-летний игумен Фотий - в миру Василий Нечепоренко. Родные малыша говорят: ещё до начала церемонии священник был настроен недружелюбно.

Он потребовал прочесть наизусть строки из Святого писания, и пришёл в ярость, когда никто не смог этого сделать. Игумен Фотий все обвинения отрицает. Говорит: выполнял свою работу, почти четверть века он крестит детей именно так.

В Гатчине игумен Фотий  служит третий год, раньше был настоятелем храма в другом приходе  - его сняли с должности за грубое отношение к прихожанам. Жаловались на Фотия и на новом месте. В Гатчинской Епархии, к которой приписан клирик, действия священника тоже не вызвали понимания. После случившегося ему запретили священнослужение на один год, все это время он не имеет права носить рясу и крест, преподавать богословие.

Семье ребёнка уже принесли извинения от имени епископа Епархии Митрофана и пригласили на беседу. Родители не понимают, был ли завершен обряд  и не придется ли проводить его повторно? После случившегося маленький Демид стал панически бояться воды.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Ленинградская область.

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Обряд крещения новорожденного ребенка в храме в Гатчине
Обряд крещения новорожденного ребенка в храме в Гатчине
Гатчинский священник и мама крещенного ребенка
Гатчинский священник и мама крещенного ребенка
Храм в Гатчине
Храм в Гатчине
Запрет на священнослужение Игумену Фотию из-за инцидента в Гатчинском храме
Запрет на священнослужение Игумену Фотию из-за инцидента в Гатчинском храме
Гатчинский священник Игумен Фотий
Гатчинский священник Игумен Фотий
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