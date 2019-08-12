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Школьники из Москвы взяли два "золота" первенства Европы по шахматам

17:52
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Всего российская сборная завоевала 12 медалей

Московские школьники завоевали две золотые медали на первенстве Европы по шахматам. Он проходил в столице Словакии Братиславе, передает ТВЦ.RU.

Савва Ветохин стал первым среди мальчиков не старше 10 лет, а Александра Шведова — среди девочек не старше 12 лет. Оба победителя учатся в школе имени Ботвинника столичного образовательного комплекса "Воробьевы горы".

Москвичка Алиса Нур-Мухаметова получила серебряную медаль. Бронзу вручили Стефану Погосяну.

Всего в состязаниях участвовали более 1300 игроков из 49 стран. Всего российская сборная получила 12 медалей, три из них золотые.

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