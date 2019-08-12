Российские Ту-95МС переполошили норвежцев

Ракетоносцы выполнили полет над тремя морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что полет длился порядка девяти часов.

"На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - говорится в сообщении, которое есть в распоряжении ТВЦ.Ru.

В Минобороны подчеркнули, что полеты дальней авиации всегда проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

На прошлой неделе стало известно, что российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 кружили над Тихим океаном 13 часов. Плановый полет проходил около побережья Алеутских островов, а также Аляски и Канады. Сопровождение Ту-142 осуществляли истребители МиГ-31БМ.