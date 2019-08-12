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Появилось видео с места взрыва в доме на Нагорной

19:11
  • понедельник
  • 12 августа 2019

12 человек самостоятельно покинули здание

Пострадавших при взрыве газа на втором этаже многоэтажного дома на улице Нагорная в Москве нет.

Ранее СМИ сообщали об одном пострадавшем. После раздавшегося хлопка 12 человек самостоятельно покинули помещения. "Визуально под завалами пострадавших нет", - сообщили РИА Новости в МЧС.

Причины произошедшего выясняются. Утечки газа нет, передает агентство URA.RU. По предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работ в доме.

Ударной волной внесло стекла в четырех окнах, рухнуло межкомнатное перекрытие. Площадь завалов составляет 40 квадратных метров. Несущие конструкции не повреждены.

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