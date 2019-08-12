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"Миссис Россия" не поедет представлять страну на международном уровне

19:46
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Ранее 33-летнюю модель затравили за ненатуральность

Победительница конкурса красоты "Миссис Россия-2019" Екатерина Нишанова не будет представлять нашу страну на конкурсе "Миссис Земной шар".

Вместо нее в Китай поедет "Миссис Россия Globe" Ксения Кривко из Кемерово. 33-летняя Нишанова будет работать в качестве помощника. "Не все победительницы готовы ехать за границу", - объяснила kp.ru ("Комсомольской правде") организатор конкурса, президент фонда "Планета женщин" Алла Маркина.

Конкурс "Миссис Россия-2019" прошел в Москве 10 августа. Победу одержала Екатерина Нишанова из Геленджика. Модель счастлива в браке, воспитывает двух сыновей, занимается психологией, танцами и вокалом.

Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали Нишанову за ее ненатуральность и предположили, что ее победа проплачена.

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