Путин оценил работу крымских властей

Ряд нерешенных вопросов еще остается, но за пять лет был сделан серьезный рывок вперед

Владимир Путин в понедельник в Крыму. Там президент пообщался с главами Крыма и Севастополя - Сергеем Аксеновым и Михаилом Развожаевым. По словам губернаторов, туристический поток растет. Только в этом сезоне курорты полуострова посетят более 7 миллионов человек. И этому в первую очередь способствует решение транспортных проблем. Обсуждали и социально-экономическую ситуацию в регионах.

Новый досуг, новый сервис и новая инфраструктура поражают, восхищают и позволяют туристам каждый год открывать Крым с другой стороны. За пять лет вдвое увеличилось количество пляжей, построены 30 новых оздоровительных комплексов, модернизированы 170 отелей – и большинство из них прошли сертификацию. Привлекают и новые маршруты. Например, "Золотое кольцо Боспорского царства". Античные города Причерноморья в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе теперь объединяет Крымский мост. Через него на полуостров идет основной туристический поток. Транспортную доступность региона обсудили Владимир Путин и глава республики Сергей Аксенов.

В прошлом году количество туристов превысило 6 миллионов человек – столько не было за всю постсоветскую эпоху. Рекордных показателей удалось добиться в том числе благодаря строительству нового аэропорта имени Айвазовского.

Четырехполосная дорога через весь полуостров от Крымского моста до Севастополя, в объезд крупных городов – не фантастика, а реальность, которой требует хлынувший поток туристов. Развитие дорожной сети - приоритетная задача. За пять лет уже отремонтировали почти тысячу километров дорог. В ближайшую пятилетку сделают вдвое больше.

Живописная дорога через большой каньон соединяет южный берег полуострова и степной Крым. В следующем году она станет транзитной, когда начнётся масштабная реконструкция ялтинского кольца при строительстве трассы "Таврида". Поэтому сейчас здесь идёт ремонт. Строители укладывают второй слой асфальта, а ещё укрепят обочины, сделают остановочные павильоны, заездные карманы - в общем, приведут в нормативное состояние уже к концу года.

На полуострове удалось решить проблему нехватки питьевой воды, а строительство двух новых электростанций сделало Крым энергонезависимым регионом.

В ближайшие три года в Крыму появятся 122 новых детских сада. Больницы и поликлиники получают новое оборудование. Вот-вот закончится строительство республиканской больницы имени Семашко.

Не хватает разве что узкопрофильных специалистов и застройщиков. Это общие и взаимосвязанные проблемы для Крыма и Севастополя. Местные кампании с темпами и объемами строительства жилья не справляются, рассказал президенту временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Развожаев: Без отдельной государственной программы для Севастополя с ситуацией общими темпами справиться не сможем.

Путин: Во сколько оцениваете примерно эту программу?

Развожаев: То, что мы сейчас посмотрели, что нам нужно, чтобы выровнять ситуацию (это где-то 270 тысяч квадратных метров) - это порядка 12,2 миллиарда рублей.

Путин: За сколько?

Развожаев: Я думаю, что до 2024 года, за пятилетку, которая осталась в реализации ФЦП.

Михаил Развожаев на посту всего месяц. Проблемы в городе есть, но вместе с депутатами Заксобрания в ближайшее время будут найдены и механизмы их решения.

В следующем году эксперты прогнозируют региону очередной экономический рывок. На новый уровень во всех сферах полуостров выйдет благодаря запуску железнодорожного движения по Крымскому мосту. Рельсы уже уложены, освещение проверили накануне, а первый поезд пойдет уже в конце года.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", республика Крым.